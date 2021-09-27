حمودة: الدبيبة اعتمد قرار إنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب

عقد مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال اجتماعه العادي السابع لعام 2021م مساء اليوم الاثنين الموافق 27-9-2021م، حيث ناقش جملة من المواضيع والملفات الخدمية، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق.

وبحسب الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، انتهى الاجتماع بعد استعراض ومناقشة بنوده إلى جملة من الإجراءات والتدابير وهي: الموافقة على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة، ومصنع لغاز الطهي، ومنح الإذن في استثمار الأتاوات والضرائب المستحقة على شركات المشاركة وعقود الامتياز في إنجاز أعمال الصيانة.

أضاف، أنه تمت الموافقة على رفع علاوة طبيعة العمل لبعض العاملين بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بقيمة (600) دينار شهريا لعدد (700) شخص بقيمة إجمالية سنوية قدرها خمسة ملايين وأربعون ألف دينار.

وتابع قائلًا أنه تم منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد على مشروع إعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد ( محطات رفع وضخ بمدن (زوارة – الجميل – رقدالين)، واعتماد جداول توزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية للعام 2021م والركون إليها كمرجعية قانونية للإنفاق الحكومي للعام المالي 2021م، واعتماد مقترح وزارة العمل والتأهيل بإنشاء عدد (5) مراكز تدريبية لمدن (سرت – طمينة – درنة – الكفرة – سبها).

وواصل قائلًا: “اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب، واعتماد مشروع قرار إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي للشباب، ومنح الإذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد لبناء مركز بيانات وفق مواصفات عالمية، مع الموافقة على طلب وزير الداخلية بشأن ترقية ضباط بالوزارة، وتسوية وضع وظيفي لعدد من الضباط، واعتبار أحد طلبة كلية ضباط الشرطة شهيد واجب، مع اعتماد إلغاء العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة (رويال هاسكونيق العالمية الاستشارية) بشأن دراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري، و الموافقة على نقل ملكية قطعة الأرض للتابعة لشركة الأشغال العامة بني وليد لغرض إنشاء الجامع الكبير بالمدينة”.

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