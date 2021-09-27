اجتماع تمهيدي للجنة التعاون الأمني الليبي ـ التركي

عقد أمس، في طرابلس الاجتماع التمهيدي الأول للجنة التعاون الأمني الليبي – التركي، برئاسة اللواء علي النويصري، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وحضره أعضاء اللجنة؛ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المبروك عبد الحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل محمد النويصري، ومدير الإدارة العامة للتدريب علي الطويل، إضافة إلى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي محمد فتح الله، ومدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، الدكتور مختار أبو صاع، ‏ومدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف أبو مدين الخالقي.

وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع، الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، بحث المقترحات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية – التركية.

وتواصل تركيا رسائل الدعم المقدم إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، واستمرارها كحكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات. وأجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، جدد خلاله دعم تركيا لحكومته. كما التقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الوقت ذاته، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل مغادرته عائداً إلى تركيا.