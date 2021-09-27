حقل الرمال: تشغيل مهبط الحقل قريبا بعد توقف 10سنوات

أعلن حقل الرمال، اليوم الاثنين، قرب تشغيل مهبط الحقل المتوقف عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك وفق منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

ووصل إلى الحقل، اليوم الإثنين، وفد من قسم الطيران التابع لشركة مليتة ومفتش تابع للطيران المدني الليبي، وذلك للوقوف على جاهزية المهبط، حيث «تمت مناقشة الأمور التي تتعلق بالمهبط مع إدارة الحقل وقسم الاتصالات والخدمات لتهيئة المهبط ليكون جاهزًا في أسرع وقت».

ووقفت اللجنة المكلفة على العراقيل التي قد تقف عائقًا أمام تشغيل المهبط، حيث تبين أن «جميع الصعاب يمكن إنجازها بالموارد الداخلية للشركة. وأفاد مدير إدارة التسهيلات وحركة المواد بأن لجنة الإدارة لن تدخر جهدًا لإعادة تفعيل المهبط المهم بالنسبة لمستخدمي حقل الرمال في القريب العاجل».