مصري متهم بغرق 11 شخصا: الحادث قضاء وقدر ولا أتحمله

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، اعترافات المتهم في قضية غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين المعروف بـ«مركب قرية تلبانة»، وهو المدعو «م.م.ا»، المشهور باسم أبو سمرة، وهو مصري الجنسية.

وقال المتهم، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، «إنه من مواليد مدينة المنصورة المصرية، العام 1988م، وأنه متهم في قضية غرق 11 شخصًا مصريي الجنسية على متن مركب هجرة غير شرعية»، مشيرًا إلى تعرفه على اثنين ليبييْن أخبراه بقدرتهما على تسفير المصريين إلى إيطاليا بهجرة غير شرعية.

وأضاف «أنه جلب 51 شخصًا مصريًّا لتسفيرهم عبر البحر في رحلات هجرة غير شرعية»، فيما تحدث ذوو الضحايا أنهم كانوا 70 شخصًا على متن المركب.

وأشار إلى أن المحركات تعطلت ولم يتمكن المسؤولون عن المركب من تشغيله ثم غرق المركب، واقترب منهم خفر سواحل الزاوية، «ثم سمعت أن هناك 11 مفقودين بينهم شخص توفى، والبعض الآخر في المستشفيات»، مضيفًا: «هذا قضاء وقدر ولا أتحمله، وأتمنى أن تسامحوني».

وفي 2 سبتمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه من قبل مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية.