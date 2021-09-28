استقالة وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج بالحكومة الليبية

أعلن رفعت محمد العبار استقالته من منصب وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال العبار في رسالة استقالته أنّ ذلك يعود إلى لـ”ظروفٍ خاصة”.

وفي الرسالة الاستقالة المؤرخة بتاريخ الاثنين 27-09-2021 والموجهة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة، قال العبار: ” في الوقت الذي نشكركم فيه على الثقة التي منحتموها لى بتكليفي بمهام وظيفة وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، وكان لى الشرف بالعمل خلال الأشهر الماضية بالوزارة بكل همة ونشاط لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، والسعي لرفع معدلات الإنتاج متعاونا مع الجميع للوصول إلى الأهداف المنشودة ، ولم أتوانى أو أتخلف عن أي مهام لأداء وظيفتي على الوجه المطلوب”.

متابعًا بالقول: “ ونظرا لظروفي الخاصة فإنني أتقدم لمعاليكم باستقالتي من الوظيفة التي كلفتموني بها كوكيل لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج”، وفق تعبيره.