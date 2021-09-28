العريبي: حكومة الدبيبة تعمل على توريط البلاد بعقود مشبوهة طويلة الأجل

كشف عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، أن البرلمان بعد إصدار قانون انتخاب الرئيس، شكّل لجنة لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية، متوقعا أن يصدر القانون في مدة أقصاها الأسبوع المقبل.

العريبي، وفي تصريحات متلفزة، أكد إن “اللجنة بدأت بالفعل الاجتماع لمناقشة بعض النقاط البسيطة التي عليها خلاف في القانون”، مبينا أن “البعض يريد القائمة، والبعض الآخر يريد النظام الفردي، وهناك من يطالب بالموافقة على القانون كما هو دون تعديل”.

وحول سحب الثقة من الحكومة، أكد العريبي، أن “السبب الرئيسي لقيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة هو كبح جماحها، لأنها كانت تعمل على توريط البلاد بعقود طويلة الأجل، وهذا ليس الدور المنوط بها، موضحا أن الحكومة المنتخبة الجديدة، ستعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتستطيع أن توقع تلك العقود والاتفاقيات الخارجية بعد مصادقة البرلمان عليها”.

وذكر أنه بسحب الثقة من الحكومة أصبحت حكومة تسيير أعمال، لا يحق لها عقد اتفاقيات مع الدول الأخرى، وتقوم فقط داخل البلاد بتسيير أعمال الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الأمور التي تمس المواطن بشكل مباشر، حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأفاد بأن “أغلب العقود التي تم توقيعها مع تركيا أو أي دولة أخرى، تمت دون عرضها على البرلمان، وهذا خرق واضح لذلك عمد البرلمان على سحب الثقة من تلك الحكومة”.

ووصف العريبي العقود الخارجية التي وقعتها حكومة تسيير الأعمال مؤخرا بـ”المشبوهة”، قائلًا: “تم كبح جماح الحكومة لما رأيناه من التعاقد مع الشركات الوهمية والأقارب، كما رأينا بعض العقود المشبوهة التي سوف يتم توقيعها فى الخارج”.

واختتم بالتأكيد على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في الموعد المحدد 24 ديسمبر المقبل.

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