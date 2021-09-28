هيئة تشجيع الاستثمار تبحث مع شركات إسبانية استكمال المشاريع المتوقفة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصيري” حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الاسبانية وعقد شراكة حقيقية معها في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع بكافة مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة عدداً من الشركات الاسبانية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبي.

وأشار «النويصري» خلال اللقاء إلى الهيئة تسعى تنفيذ عدة مشاريع وفق الخارطة الاستثمارية والبحث على فرص واعدة بمشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

واستعرض الجانبان خطة الهيئة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص وإمكانية استكمال المشاريع المتوقفة في إطار خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة التنمية بالدولة ودعم الاقتصاد الوطني.