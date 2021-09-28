بوشاح: لقاء مرتقب بالمغرب الأسبوع المقبل بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أكد عمر بوشاح النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري وعضو جماعة الاخوان المسلمين وجود تنسيق مع المغرب لعقد لقاء بين المجلس وأعضاء من مجلس النواب.

بوشاح أوضح في حوار أجرته معه وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية طالعتها صحيفة المرصد إن اللقاء سيكون بين لجنتين من مجلس الدولة الاستشاري وأعضاء من مجلس النواب مبديا ثقته في القدرة على تجاوز الأزمات والإسهام في لملمتها وطرح رؤية لتجاوزها.

وأضاف بوشاح إن الأسباب الحقيقية للخلاف هو عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حتى أصبحت تجاوزاته سمة متكررة ومعلومة للجميع فهو يحاول في كل مرة أن ينفرد بالقرار السياسي والدستوري.

وتابع بوشاح إن هذا يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد وتستلزم التوافق والشراكة أكثر منها إلى التفرد والأحادية مبينا إن اللقاء المرتقب في المغرب خلال الأسبوع المقبل سيكون برعاية البعثة الأممية في وقت لم تكن فيه حتى الآن التدخلات الدولية بالمستوى المطلوب منها.

وأضاف بوشاح إن هذه التدخلات يجب أن تهدف لإنجاح خارطة الطريق إلا أنها لم تكن كذلك بسبب الانقسام حول الملف الليبي وربطه بملفات إقليمية ودولية أخرى ما يحتم على الليبيين أن يعوا أنهم الوحيدون القادرون على فهم مشاكلهم وحلها ومصلحة ليبيا ووحدتها وازدهارها.

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