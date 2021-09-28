قشوط: المنفي وقع في فخ الدبيبة والإخواني المشري لعرقلة الانتخابات

اتهم المحلل السياسي محمد قشوط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال قشوط في تدوينة رصدتها “الساعة 24″ إن من ضمن مخطط محمد المنفي الذي بدأ يعيش دور الرئيس بعدما أصبح يتعود على منادته من فتيات وليد اللافي اللواتي حوله، وأصبح واقعاً في فخ الدبيبة والإخواني خالد المشري، لعرقلة الانتخابات، نص يريد أن يدعو فيه الشخصيات التي وصفها بالجدلية بعدم الترشح”.

وأردف المحلل السياسي: “لو قال المشير حفتر الذي يخشون مواجهته كان أفضل وأوضح وأكثر صراحة بدل من تعويم الكلام الذي يعرف الشعب مقصده ومن يقف خلف صياغته”.

الجدير بالذكر أن بعثات الدول في الأمم المتحدة تلقت بريدا إلكترونيا من جهة مجهولة تحذر من مؤامرة تستهدف انتخابات 24 ديسمبر . وتشير الرسالة التي تحصلت “الساعة 24 ” على نسخة منها الى ” تواطؤ ” بين المنفي والمشري على تأجيل الانتخابات الرئاسية ومنع ترشح من وصفها الاخير بـ الأخير ” الشخصيات الجدلية “.

وتتضمنت الرسالة ما وصفتها بالمؤامرة على العملية الديمقراطية والشعب الليبي حيث يوشك المنفي على إعلان مرحلة انتقالية جديدة تشمل تجميد البرلمان، وبسحب الرسالة تهدف هدف المؤامرة حرمان بعض الشخصيات من الترشح وفتح الترشح أمام شخصيات مجهولة.