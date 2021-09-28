دعماً للمرافق الصحية بسرت.. اللواء طارق بن المعزز يسلّم مركز علاج الأورام جهاز تحليل بمختبر العينات

استلم مركز سرت لعلاج الأورام، مساء الأحد، جهاز تحليل بمختبر العينات بالمركز، من قبل اللواء طارق بن زياد المعزز.

مراسم التسليم، جاءت بحضور عميد بلدية سرت مختارالمعداني، ومدير مركز سرت لعلاج الأورام خليفة محمد والنائب المساعد سعاد القعود والمشرف العام للمركز سالم محمد.

ومن جانبه أثنى الحاضرون، على المجهودات الجبارة التي يقوم بها اللواء طارق بن زياد المعزز ابلقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في دعم المرافق الصحية، حيث قدموا شهادة شكر وتقدير للواء عرفاناً لما قدموه من دعم لمركز سرت لعلاج الأورام .

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