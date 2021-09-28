الصغير: تصريحات «المنفي» جانبها الصواب.. وانتهاء قانون الانتخابات 11 أكتوبر

علق عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير، على التصريحات التي نشرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول حثه للمرشحين على عدم خوض الانتخابات لأن القوانين لم تكن توافقية، «نتعامل مع المفوضية العليا للانتخابات ولا نتعامل مع حكومة ومجلس رئاسي».

وقال «الصغير» خلال مداخلة عبر برنامج «بانوراما» الذي يذاع على قناة «ليبيا الحدث»، «إنه لا يؤخذ إلا بما يقوله رئيس المجلس الرئاسي مباشرة في الأمم المتحدة وأي تصريح متلفز.

وأضاف: «إذا لم ينفِ “المنفي” هذه التصريحات هنا أقول له أنه جانبه الصواب ونحن مستمرون لأننا جسم تشريعي، هو من لديه قرار ونتعامل مع المفوضية العليا للانتخابات، ولا نتعامل مع حكومة ومجلس رئاسي»، بحسب قوله.

كشف عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير أن أعضاء اللجنة التي شكلت من مجلس النواب لدراسة قانون انتخاب المجلس بدأت في طلب تأجيل جلسة البرلمان لأن الفترة الزمنية المخصصة لذلك قصيرة ولا يمكن خلالها تجهيز المقترح الذي سيعرض على النواب.

وقال «الصغير» خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث”: إن اللجنة اجتمعت بطرابلس وسيتم يوم السبت القادم عقد اجتماع للجنه في بنغازي، ومن ثم الانتقال لطبرق لغرض وضع التصور لهذه اللجنة للتصويت.

وأوضح أنهم يحاولون أن تكون الجلسة القادمة لمجلس النواب جلسة للتصويت على القانون من خلال دراسته في اليوم الأول والتصويت عليه في اليوم التالي.

وأشار إلى أن طلب تأجيل الجلسة جاء بعد التشاور مع العديد من أعضاء مجلس النواب حتى الذين هم خارج اللجنة، مؤكدًا عدم تعرضهم لأي ضغوطات.

وتابع: “نحن نعد مشروعًا وطنيًا لليبيا، وستكون الجلسة منقولة مباشرة على الهواء أثناء مناقشة القانون. أطمئن، لهذه اللحظة مخاوف انقسام المجلس أبددها، ولا توجد نية لأعضاء مجلس النواب إلا للملمة أعضائه، والكل سيتوجه لطبرق ولا أحد يريد سيناريو آخر ولا أحد يريد أن يدخل البلاد بمأزق سياسي آخر، ونحن نتجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات، وكمجلس نواب سنفي بوعودنا أمام الشعب الليبي، وسيكون القانون جاهزًا للتصويت عليه الإثنين ما بعد القادم، واللجنة مجتمعة في طرابلس والسبت ستجتمع في بنغازي”.

وأضاف: “ما حصل بيننا وبين الحكومة هذا في إطار قانوني والتشريعات النافذة، وهذا العمل لا يوجد تحدٍ من كل الأطراف وانخفاض خطاب رئيس المجلس الرئاسي متوازن ومتزن 100%، وخطاب الدبيبة في ميدان الشهداء لم يتعرض لمجلس النواب، وتغيير وجهة نظره في مجلس النواب، وخطاب المستشار عقيلة صالح كان عقلانيًا ويتجه للملمة كل الأطراف، وبالتالي نحن نعمل على هذا الوضع القائم وهو أن يعود مجلس النواب ويلتئم ويصدر القرارات التي من شأنها الخروج من هذه الأزمة السياسية.

وأوضح أن اللجنة شكلت لتوضيح رؤية قانون الانتخابات والصيغة النهائية للقانون ولتجنب الإطالة في جلسات مجلس النواب، منوهًا إلى أن مهام اللجنة هي دراسة المقترحات المقدمة من كل شرائح المجتمع ليكون القانون توافقيًا، والأغلب يتجه لقانون 2014 مع بعض التعديلات، وإمكانية مشاركة الأحزاب والتكتلات السياسية، مع العلم أن أغلب أعضاء مجلس النواب يريدون الإبقاء على الدوائر دون زيادة، وفقًا لحديثه.