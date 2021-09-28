الأسطى: هناك أطراف سياسية تحاول ‏حرمان الشعب من حقه الأصيل في الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي ‏خالد ‏الأسطى، أن هناك أطرافا سياسية تحاول ‏حرمان الشعب من حقه الأصيل في الانتخابات، وتريد السيطرة عليها لمصلحتها ‏الخاصة.‏

الأسطى، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “أن الأزمة في ليبيا جزء منها مؤسسات وجزء منها أفراد، مبينا أن جميع الأطراف السياسية تحاول عرقلة مسار الانتخابات”.‏

‏وتابع: “مجلس النواب نفسه بات الجميع يعلم أنه بات مقسما لأطراف ‏عديدة، وعندما تسأل أحدا في الشارع عن مجلس النواب”، متابعا: “هناك نواب أصحاب مواقف واضحة، لكن لا تتاح لهم الفرصة ‏لإنجاح المجلس”.‏

‏وقال: “المفترض أن مجلس النواب يمثل الليبيين لكن ما يحدث عكس ‏ذلك تماما، وهناك مواقف كثيرة يتخذها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لم يكن يرضى النواب عنها”.‏

‏وأشار الأسطى إلى دور ما يسمى “المجلس الاستشاري” المعرقل أيضا، قائلا: “به أيضا الكثير من الأعضاء أصحاب مواقف، لكن يستخدم مجلس الدولة لإخراج رأي معينة بوجهة نظر ‏معينة”.‏

وتساءل: “من الذي افتعل الحروب والأزمات، أليست تلك المؤسسات ‏والأفراد؟”، مضيفا: “يجب أن نكون واضحين جدا لنحدد من يعرقل الانتخابات بصورة ‏حقيقية، فالأزمة ليست في أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الدولة”.‏

‏وتابع قائلا: “هناك أطراف لها مصالح مرتبطة بالجغرافيا الخاصة بهم ‏والأحزاب الخاصة بهم، وهي من تتحكم في تلك الأجسام، وهناك بعض أعضاء مجلس النواب والدولة لا يستطيعون حتى ‏التنفس، وبعضهم يتكلمون بألسن ليست ‏ألسنتهم”.‏

‏ورأى أنه لو تم تحديد المعرقلين الحقيقيين سيفتح الطريق للعبور بالعملية ‏السياسية، قائلا: “هناك أطراف تمثل الشعب تنادي بالانتخابات، وهذه أناس ‏معظمهم يمثل التيار المدني”.‏

‏وأردف قائلا: “الأخطر حقيقة، تلك الفئة التي تقول إنها تريد الانتخابات ولكن ‏بشروطها التي تسمح لها بالفوز”، مضيفا: “محاولة تلك الفئة تمثل عرقلة حقيقية وواضحة للانتخابات”.‏

واعتبر أن التظاهرات الأخيرة إحراج ‏للأطراف السياسية الموجودة في المشهد، وستجبرهم على العودة إلى مسار ‏الانتخابات، قائلا: “تلك التظاهرات قد تدفع بعض الأطراف لأن يتنازلوا حتى يتحسن ‏الوضع ويرتكزوا لحكم الناس وتصويتهم”.‏

واستطرد: “اليوم هناك فرصة أكبر وضغط الشارع أكبر وهو الكفيل بالذهاب ‏إلى الانتخابات”، متابعا: “الأخطر حاليا هو إحالة هذا النوع من الاستقطاب أو تصدير تلك ‏الأزمة إلى الناس، فعندما ينزل الاستقطاب إلى الشارع ستكون العواقب خطيرة”.‏

وطالب الأسطى، “السياسيين بوضع خلافاتهم جانبا وأن ‏يتبعوا سياسة الاحترام وليست الاتهام”، على حد وصفه.‏

وفي سياق متصل، قال: “وضعنا في ملتقى الحوار السياسي مقترحا لقاعدة دستورية ولكن ‏بسبب جهات ضاغطة، لم يتم تمرير تلك القاعدة وطرحها ‏للتصويت”، مضيفا: “كنا نشترط في تلك القاعدة أنه يجب أن يستقيل أي مسؤول قبل ‏الترشح للرئاسة”.‏

‏واختتم بقوله: “هناك أطراف في ملتقى الحوار غيرت رأيها وأفشلت القاعدة ‏الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية”.‏

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