وزارة الداخلية تكشف اعترافات أبو سمرة المصري المتهم بقضية غرق 11 مهاجر غير شرعي

ليبيا – كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن اعترافات “أبو سمرة” المتهم بقضية مركب قرية ثلبانة لغرق 11 مهاجر غير شرعي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة أشار إلى أن “أبو سمرة” تحدث في اعترافاته عن تفاصيل حادثة غرق المهاجرين غير الشرعيين في سواحل ليبيا مؤكدا أن المتهم مصري الجنسية ومن مواليد العام 1988 وتعرف على شخصين ليبيين.

وأضاف البيان إن هذين الشخصين أخبروه بقدرتهم على تسفير المهاجرين غير الشرعيين المصريين إلى إيطاليا وأن “أبو سمرة” جلب 51 مهاجرا لتسفيرهم راويا تفاصيل الحادثة التي أدت إلى غرق المهاجرين بعد أن تعطلت محركات القارب واختل توازنه.

وأكد “أبو سمرة” أو المدعو “م.م.أ” إن خفر سواحل الزاوية اقتربوا منهم ومن ثم سمع بعد ذلك بأن أحد المهاجرين غير الشرعيين توفي فيما يوجد 10 مهاجرين آخرين مفقودين ومنهم من يتواجد بالمستشفيات.

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