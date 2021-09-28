الطبلقي: النواب سيحاول إصدار قانون انتخابات ‏البرلمان في أسرع وقت لسد الطريق أمام المعرقلين

أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، أن إصدار قانون ‏انتخابات البرلمان، سيساهم في سد الطريق أمام المعرقلين، ‏للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.‏

وأوضحت الطبلقي، في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان في ليبيا، أن مجلس ‏النواب سيناقش قانون انتخاب البرلمان يوم الاثنين المقبل، ‏وسيحاول إصداره في أسرع وقت ممكن.‏

ولفتت إلى أنه سيناقش خلال الجلسة إما تعديل القانون أو إبقائه ‏كما هو، مشيرة إلى أنه ‏‎ ‎لا يوجد حل في هذه الأيام إلا بإصدار قانون ‏مجلس النواب.‏

وتحدثت عن أن البعض يحاول عرقلة العملية ‏الانتخابية بأي شكل من الأشكال، منوهة إلى أن مجلس النواب ‏يصر أن يصدر القانون خلال الأسبوع القادم، لسد الطريق أمام ‏المُعرقلين‎.‎

وأردفت بقولها: “أود أن أنفي ما ذكره الدبيبة من قبل ‏بأن مجلس النواب لا يريد الخروج من الساحة ويريد عرقلة ‏الانتخابات، فمجلس النواب مثلما أصدر قانون انتخاب الرئيس ‏سيصدر قانون انتخاب مجلس النواب”.‏

وذكرت أن الدبيبة ليس وحده هو المعرقل الحالي للانتخابات، نافية ادعاء البعض أن مجلس النواب معرقل، مستندة إلى أن جميع النواب يودون إصدار ‏قانون تسلم من خلاله السلطة إلى لمجلس النواب الجديد بتداول ‏السلمي على السلطة‎.‎

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