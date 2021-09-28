الطبلقي: النواب سيحاول إصدار قانون انتخابات ‏البرلمان في أسرع وقت لسد الطريق أمام المعرقلين

أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، أن إصدار قانون انتخابات البرلمان، سيساهم في سد الطريق أمام المعرقلين، للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الطبلقي، في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان في ليبيا، أن مجلس النواب سيناقش قانون انتخاب البرلمان يوم الاثنين المقبل، وسيحاول إصداره في أسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى أنه سيناقش خلال الجلسة إما تعديل القانون أو إبقائه كما هو، مشيرة إلى أنه لا يوجد حل في هذه الأيام إلا بإصدار قانون مجلس النواب.
وتحدثت عن أن البعض يحاول عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، منوهة إلى أن مجلس النواب يصر أن يصدر القانون خلال الأسبوع القادم، لسد الطريق أمام المُعرقلين.
وأردفت بقولها: “أود أن أنفي ما ذكره الدبيبة من قبل بأن مجلس النواب لا يريد الخروج من الساحة ويريد عرقلة الانتخابات، فمجلس النواب مثلما أصدر قانون انتخاب الرئيس سيصدر قانون انتخاب مجلس النواب”.
وذكرت أن الدبيبة ليس وحده هو المعرقل الحالي للانتخابات، نافية ادعاء البعض أن مجلس النواب معرقل، مستندة إلى أن جميع النواب يودون إصدار قانون تسلم من خلاله السلطة إلى لمجلس النواب الجديد بتداول السلمي على السلطة.
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