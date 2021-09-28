رفعت العبار وكيل وزارة النفط يقدم لـ«الدبيبة» استقالته

قدم رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، استقالته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مسببا ذلك بما وصفه في استقالته بأنه «نظرا لظروف الخاصة»، وفق ما نشره عبر صفحته بفيسبوك.

وقدم «العبار» في خطاب استقالته الشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزير النفط والغاز محمد عون، قائلا: «نشكركم على الثقة التي منحتموها لى بتكليفي بمهام وظيفة وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج».

وقال وكيل وزارة النفط والغاز المستقيل «كان لى الشرف بالعمل خلال الأشهر الماضية بالوزارة بكل همة ونشاط لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، والسعي لرفع معدلات الإنتاج متعاونا مع الجميع للوصول إلى الأهداف المنشودة، ولم أتوانى أو أتخلف عن أي مهام لأداء وظيفتي على الوجه المطلوب».

وأضاف «نظرا لظروفي الخاصة فإنني اتقدم باستقالتي من الوظيفة التى كلفتموني بها كوكيل لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لوزير النفط والغاز لما لمسته منه من تعاون وتجاوب خلال فترة عملي معه».