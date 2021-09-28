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‎امغيب: أخشى وقوعنا رهينة للبنك الدولى بسبب سياسات الحكومة الخاطئة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، عن خشيته من أن تقع الدولة الليبية رهينة للبنك الدولي نتيجة سياسات حكومة تسيير الأعمال الرافضة لقرار البرلمان والخاضعة لإملاءات خارجية.

امغيب، وفي منشور له عبر فيسبوك، قال: “في حال تعطل إجراء الانتخابات المحدد موعدها في 24 ديسمبر القادم أخشى أن نجد الوطن رهينة للبنك الدولي”.

وأضاف أن “وقوع ليبيا رهينة للبنك الدولي سيكون نتيجة سياسات خاطئة تمارسها حكومة تسيير الأعمال الرافضة لقرار البرلمان والخاضعة لإملاءات خارجية”.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه مشيرا إلى حكومة الدبيبة المسحوب منها الثقة بقرار البرلمان: “هذه السياسات لا تخدم إلا مصالح دول إقليمية وخارجية كانت ومازالت سبب كل المصائب التي لحقت بنا”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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