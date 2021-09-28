معيتيق: لدينا مؤسسة عسكرية في الشرق بفضل المشير خليفة حفتر والقيادة العامة تصدق في وعودها

اتهم نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، أحمد معيتيق، رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج بالسيطرة على قرار المجلس الرئاسي، وخالد المشري باختطاف مجلس الدولة، لافتا إلى أن بعض الشخصيات تحاول عرقلة الانتخابات عن طريق التشدد في المطالبة بإقرار الدستور أولا.

معيتيق، وفي تصريحات متلفزة، أكد أن “فائز السراج هو من كان يملك القرار بالمجلس الرئاسي، لافتا إلى أن رأيه كنائب رئيس المجلس لم يعتد به في القرارات، مشددا على أن مشكلة في سوء الإدارة”.

ونوه إلى “ضرورة انتخاب رئيس للدولة يقود الدولة بطريقة منظمة وانتخاب جسم تشريعي غير محسوب على أي منطقة، أما عن الحل بشأن انتشار التشكيلات المسلحة فقال إن هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من التفصيل فهو يعلم كل تشكيل من يموله ويعمل معه”، لافتا إلى أن “الكثير من الشخصيات السياسية الحالية الداعية لإنهاء الحرب تمول بعض التشكيلات المسلحة”.

أكد معيتيق أن فضل تأسيس الجيش الليبي بالمنطقة الشرقية إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قائلا: “بالنسبة للمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية فالفضل يرجع للمشير حفتر، وفي اتفاق فتح النفط فالقيادة العامة صدقت في وعدها”، وشدد على ضرورة إرسال رسالة لكل الليبيين بأن الكل مرحب به في الانتخابات.

وذكر أن موضوع سحب الثقة من الحكومة والانقسام الموجود في المشهد حاليا أعمق من المجلس الرئاسي والحكومة وبدون انتخابات المعالجة مجرد مسكنات سطحية، فحل الأزمة يكمن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقلل معيتيق من بعض الآراء المتشائمة تجاه الانتخابات قائلا: “بعض الشخصيات بعد فتح الطيران بين طرابلس وبنغازي كانوا يقولون ذلك لكن الأمر مختلف الآن، وأتوقع نسبة مشاركة عالية في الانتخابات وكل ما نتكلم فيه سيكون شيئا من الماضي، وبدون المؤسسات الليبية الحقيقية لن نستطيع أن نخرج من الدولة”.

وفي رأيه عن مجلس الدولة، قال معيتيق: “لا نشوف فيه الأعضاء، فقط المشري هو الناطق والمتحدث والمتكلم والحاجة الوحيدة اللي عنده المناصب السيادية فقط، ولو تم المناصب السيادية لن يكون عنده شيء”، لافتا إلى أن هذا المجلس يجب عليه إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ورد معيتيق عن سؤال بشأن محاولته تعطيل الانتخابات داخل لجنة الحوار السياسي عن طريق ممثله عضو المجلس “الشيباني”، قائلا: “لن أتكلم عن شخصيات، كل الـ75 ممثلين لي وهم ليبيون ويمارس عليهم ضغوط”.

وذكر أن ملف الفساد كبير وأنواع، وضرب مثالا بأن “الشرطي يأخذ 100 دينار ويحتاج إلى 1500 دينار للإنفاق على عيلته، فهذا فساد تمارسه الدولة، وبعض إدارات الدولة لا يمكن إصلاحها بالمطلق لأنهم استمروا الفساد، الحلول يجب أن تكون غير اعتيادية ، يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للمعلمين ، يجب وضع برنامج لتأمين صحي وتختار علاجها”.

وعن سبب عدم تطبيقه لأقواله عمليا خلال فترة تواجده بالمجلس الرئاسي، قال: “لم أدر ذلك من قبل لأنه لم تكن هناك أموال.. الكبير في المصرف المركزي ويجب على الجهات التعاون معه وكان هناك مشكلة بينه والسراج، وملف الصحة من أكثر الملفات فسادا، فالحلول لم تطبق لأن السراج كان صاحب القرار وليس لدي سلطة اتخاذ القرار داخل المجلس”.

ودعا معيتيق المجلس الرئاسي إلى إقرار قانون الانتخابات وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، مردفا: “ليس لدي تقييم سياسي لأن دورهم توافقي وليس لديهم صلاحيات كبيرة”، لافتا إلى أن المصالحة تحتاج إلى تنمية والاعتراف بالخطأ وجبر الضرر وتعويض المتضررين، أما ما يشتغله الدبيبة ففي إطار الحكومة وليس المجلس الرئاسي، فالانقسام في الدولة لم يحل ولن يجعل مؤسسات الدولة تعمل، والحل هو الانتخابات بإقرار لجنة الـ75 لقوانين الانتخابات، وبدون الانتخابات سيظل الانقسام الإداري والسياسي.

وادعى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته أنفق 116 مليار خلال 5 سنوات، ورد على انتقاد ديوان المحاسبة بأنه “سيستمر في انتقاد المجلس الرئاسي، وأنا لست مسؤولا عن المجلس الرئاسي فقط مسؤول عن نفسي”.

وبين خياري القاعدة الدستورية أو الاستفتاء، أكد معيتيق أن “ليبيا تحتاج إلى إدارة، وكثير من الدول التي بها الدستور لم يمنع الصراعات السياسية داخلها، فتونس الدستور موجود بها الدستور وما غير شيئا، الليبيون لابد أن يحضروا في المشهد والذهاب لانتخابات 24 ديسمبر لإنهاء الأجسام الحالية، وليس لي تحفظ على الدستور ، ولكن بعض الأشخاص تحاول عرقلة الانتخابات وبعض الأشخاص يحاولون البقاء في المشهد بخلق العراقيل من أجل الدستور، ويمكن للبرلمان القادم منحه مهلة 12 شهرا لإقرار الدستور الجديد”.

وألمح معيتيق خلال المقابلة إلى رفضه مبادرة المجلس الرئاسي بشأن الانتخابات، قائلا: “رائع لكن هذا صعب، معيتيق قد ينسحب لكن بعض الأطراف تقول إن هذا قانون عزل جديد، واليوم الضامن الوحيد هو الشعب الليبي فقط لنجاح العملية الانتخابية والإصرار على التغيير، والليبييون فاهمون جيدا للمشهد، والليبيون انتخبوا المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهي خياراتنا إما نحسنها أو نغير النتائج”.

واستطرد: “المؤسسة العسكرية لديها إرادة والمصرف المركزي له إرادة منفصلة وديوان المحاسبة له توجهاته والرقابة لها إرادة منفصلة فكيف تخرج بسياسيات تنموية لازم توحد المؤسسات وهذا عن طريق الانتخابات والحلول يجب أن تخرج بأجسام جديدة واختيار رئيس يقود البلاد لمرحلة الاستقرار وإنهاء الانقسام”.

ورأى معيتيق أن الولايات المتحدة تبحث عن النجاح السياسي في المنطقة بعد خروجها من أفغانستان، ويمكن أن يكون هذا النجاح من خلال تنفيذ خارطة طريق في ليبيا، والخارجية الأمريكية تعمل بقوة على هذا الملف.

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