الحاجي: الدول الخمس الكبرى تروج لانتخابات معلومة النتائج بالتزوير

زعم الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن مجموعة الدول الكبرى الخمس وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتوجيه الشعب الليبي لانتخابات معلومة النتائج بالتزوير، على قوله.

وقال «الحاجي»، في منشور له عبر فيسبوك، «الانتباه لما يروج له مجموعة الخمس وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وكل مساعيهم تصب في توجيه الشعب الليبي لانتخابات معلومة النتائج بالتزوير».

وادعى أن مجموعة الدول الخمس الكبرى تحاول تزوير الانتخابات لصالح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي والإبقاء على ما وصفه بـ«برلمان عقيلة صالح آخر مسمار في نعش ليبيا»، على حد وصفه.

واختتم جمال الحاجي ادعاءاته قائلا: «أما ما يخدم أمن واستقرار ليبيا رغم بساطة تحقيقه يتجاهلونه وهو انتخابات برلمانية لضمان اعتماد الدستور أولاً يليها انتخابات رئاسية».