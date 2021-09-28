حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 28 سبتمبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجدوية بقاء درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على غالب مناطق ليبيا، اليوم الثلاثاء، على أن تكون أكثر اعتدالا بداية من غد الأربعاء، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة :

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي (من رأس أجدير إلى زوارة) ويوم الخميس خاصة على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل تراجعا من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة :

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر والخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو :

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

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