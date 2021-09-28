تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب من قبل المفوضية العليا

أحالت المفوضية العليا للانتخابات، مجموعةً من الملاحظات الفنية إلى رئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بقانون انتخاب رئيس الدولة.

وطالبت اللجنة بتصحيح وتعديل بعض مواد القانون بحيث تكون محصنةً ضد الطعن أمام القضاء.

وجاءت أبرز التعديلات حول المواد 12, 16, 20, 22, 50، والتي ترتبط بتشريعات متعلقة بمواعيد تقديم طلب الترشّح،وسحب الطلب وشروط السحب، وإجراءات رفض طلب الترشح، إضافةً إلى نظام الطعن.

يُذكر أن مجلس النواب أحال قانون الانتخاب، بتاريخ 8 سبتمبر، إلى المفوضية، بعد إقراره من قبل أعضاء المجلس.

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