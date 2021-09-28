العبّار يُسجل أول انسحاب من حكومة الوحدة

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سجّل، وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، أول انسحاب من حكومة الوحدة، بعد أن قدّم استقالته إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأرجع العبار، الثلاثاء، السبب وراء استقالته إلى “ظروف خاصة”.

وقال العبار، في استقالته: “نظرا لظروفي الخاصة فإنني أتقدم لمعاليكم باستقالتي من الوظيفة التي كلفتموني بها كوكيل لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج”.

وأعرب العبار، عن شكره للدبيبة، على الثقة التي مُنحت له بتكليفه بمهام وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج.

وقال: “كان لي الشرف بالعمل خلال الأشهر الماضية بالوزارة بكل همّة ونشاط لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، والسعي لرفع معدلات الإنتاج “.

وأضاف: “كنت متعاونا مع الجميع للوصول إلى الأهداف المنشودة، ولم اتوانى أو أتخلف عن أي مهام لأداء وظيفتي على الوجه المطلوب” .

كما وجّه العبار الشكر لوزير النفط والغاز، محمد عون، وقال: “بهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لوزير النفط والغاز، لما لمسته منه من تعاون وتجاوب خلال فترة عملي معه، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه”.