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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، وتكون أكثر اعتدالا بداية من يوم الغد مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي (من رأس اجدير إلى زوارة) و يوم الخميس خاصة على الساحل من مصراتة الى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على اغلب المناطق ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر والخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 36) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 34) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:56).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:59).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية التنبوات الجوية لمدة الغد طقس درجة السماء قليلة الحرارة المدينة السماء 28 31 قليلة قليلة السحب السماء 29 31 العزيزية 21 22 33 31 الزنتان السماء 22 23 إلى 30 34 34 34 ترهونة أمطار 30 22 28 27 30 20 27 16 بنغازي المرج البيضاء 23 السماء 29 36 35 22 22 الجعبوب السماء 34 33 غدامس 22 السماء صافية ظهور السحب السماء القطرون السحب رئيس وحدة النشرات السماء السما صافية ظهور عادل 3/2 32 22 21 السرير تازربو الكفر مراجعة عبدالحكیم السائح إعداد 2013/11/ الإصدار‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على الثلاثة الأيام القادمة اليوم الثلائاء 2021-09-28 الأحوال بداية F-270-001 أيام بداية نشر جوية المرك معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا تكاثر للسحب مناطق الشمال من الثلاثاء على ملخص :عام الغد يوم الجفار تتكاثر سقوط يومالغد قليلة المناطق وتسجل على مناطق الجبل الأخضر والخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة الأربعاء بين 29) (32 على لخليج واحات الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر شمالية معتدلة المناطق خفيفة إلى متغيرة معتدلة -33) الطفس .18:56) القصو على مدينة طرابلس لهذا اليو ليوم الساعة .(06:59) غروب شروق الطقس السماء .صافية. :الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة الحرارة تتراوح النشرات. الغويل مراجعة عبدالحكيم إعداد‏'‏

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ليبيا مباشر

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