بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، وتكون أكثر اعتدالا بداية من يوم الغد مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي (من رأس اجدير إلى زوارة) و يوم الخميس خاصة على الساحل من مصراتة الى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على اغلب المناطق ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر والخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 36) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 34) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:56).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:59).