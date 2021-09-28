السفارة الأمريكية: التعاون العسكري مع ليبيا يساعدها في إزالة الذخائر غير المنفجرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن تعاونها العسكري مع البلاد يساعد ليبيا في تحسين قدرتها على إزالة الذخائر غير المنفجرة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “التعاون العسكري الأمريكي يمكن أن يساعد ليبيا على تحسين قدرتها على إزالة الذخائر غير المنفجرة، التي جلبتها جهات أجنبية إلى ليبيا، وعلى الاستمرار في التعافي من الصراع”.

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وأعادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا نشر تدوينة للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” والتي أعلنت خلالها عن اجتماع فنيو القنابل العسكريون والمدنيون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلان من ليبيا، في ولاية أيوا لتبادل الخبرات في مكافحة العبوات الناسفة.

وأكدت أفريكوم أن هذا الجهد يضمن سلامة فنيي التخلص من القنابل وكذلك المواطنين المعرضين لخطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.