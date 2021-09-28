“الاقتصاد”: تفعيل المناطق الحرة من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني

بحث وكيل وكالة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، نوري محمد، خطط تفعيل دعم المناطق الحرة لدعم الاقتصاد الوطني، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وإدارة المنطقة الحرة المريسة بنغازي، ونائب عميد الكفرة.

وتطرق الاجتماع إلى خُطط الوزارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، في تسخير المناطق الحرة لدعم الصناعات والتنمية الصناعية، إضافةً إلى خُطط إنشاء المنطقة الحرة الكفرة، وسبل تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة في المنطقة.

كما تناول أطراف الاجتماع موضوع خلق الفرص الاستثمارية من خلال تفعيل المناطق الحرة؛ بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.

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