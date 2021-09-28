الارصاد الجوية: درجات الحرارة معتدلة وامطار متفرقة اليوم وغدا على هذه المناطق

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، حيث الحرارة القصوى تتراوح على اغلب مناطق الشمال ما بين (27 – 32) مْ وتسجـل على الوسط والجنوب ما بيـن (33 – 38) مْ.

وبحسب التقرير تتكاثرالسحب مساء اليوم على اقصى الساحل الغربى من (راس اجديرالى زوارة) وتكون الاجواء اكثر اعتدالا بداية من يوم الغد الاربعاء خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

أمطار متفرقة

وأشار التقرير إلى تكاثر للسحب على مناطق الجبل الاخضر والخليج يتخللها سقوط امطار متفرقة، وتشمل يوم الخميس بعض مناطق الساحل الغربى خاصة الساحل من مصراتة الى سرت.