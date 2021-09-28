الشاطر: أغلب الليبيين سيقاطعون بالتأكيد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر لأنها بنكهة أجنبية

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، أن الانتخابات الرئاسية القادمة في 24 ديسمبر، ستكون «بنكهة أجنبية»، معللًا ذلك بتأكيد معظم سفراء الدول العربية والأجنبية على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد.

وقال «الشاطر» في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “أتصور أحيانا أنه أول ما تفتح مراكز التصويت في ليبيا يوم 12/24 لاختيار رئيس للدولة سيكون أول المصوتين وزراء خارجية بعض الدول وسفرائها لتصريحاتهم اليومية بضرورة إجرائها في الموعد المحدد”، على حد قوله.

وأوضح أن “الليبيين قد يحضر بعضهم وأكيد سيغيب أغلبهم”، مردفًا “انتخابات رئاسية بنكهة أجنبية”.

تجدر الإشارة أن تلك ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها «الشاطر» الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث انتقد قبل أيام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعد تصريحاته الأخيرة عن الانتخابات الليبية.

وقال الشاطر في تغريدة حينها، إن “المنفي كغيره من بعض الساسة يبحث عن إطار دستوري للانتخابات القادمة”، مدعيًا أن “رئيس الدولة يتجاهل الشعب الذي انتخب هيئة لصياغة الدستور ويرفض الاستفاء عليه فهو يتماهى مع الذين لا يريدون دستورا للدولة” على حد قوله.

ورأى الشاطر أن ما صرح المنفي به دعوة لعدم الاستقرار، مردفا: “الاستفتاء حق للشعب لا يمكن مصادرته” بحسب زعمه.