وزارة الاقتصاد تبحث تفعيل المناطق الحرة وتوظيفها لتوطين الصناعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة تفعيل المناطق الحرة وتوظيفها لتوطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري محمد اجتماعاً ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارة المنطقة الحرة المريسة بنغازي ونائب عميد بلدية الكفرة وذلك لبحث خطة تفعيل المناطق الحرة لدعم الاقتصاد الوطني بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطة عمل المجلس البلدي الكفرة في إنشاء المنطقة الحرة الكفرة وتنشيط تجارة العبور بهدف تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة بالمنطقة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة أن إنشاء وتفعيل المناطق الحرة بكافة ربوع البلاد يسهم في تنشيط تجارة العبور وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة وتحسين مستوى الخدمات بالمدن والمناطق الواقعة ضمن نطاقها ورفع معدل الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال تفعيل المناطق الحرة تهدف الى تحسين بيئة التجارة وخلق فرص استثمارية حقيقية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المحلية.