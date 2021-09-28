هجوم على معيتيق بسبب ثنائه على حفتر

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أثارت، تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق بحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، موجة غضب لدى المناوئين للقيادة العامة للجيش، بسبب ثنائه على المشير خليفة حفتر في تأسيس مؤسسة عسكرية في شرق ليبيا.

وفي، مقابلة مع قناة 218، قال معيتيق: “إذا كنا سنتحدث عن مؤسسة عسكرية، فبالفعل يوجد مؤسسة عسكرية في المنطقة الشرقية، والفضل في ذلك يرجع إلى خلفية حفتر”.

وأضاف، متحدثًا عن دور حفتر في حل الأزمة الليبية، “خلفية حفتر وفى بعهوده معنا وهو جزء من حل الأزمة”.

وتطرق، معيتيق في المقابلة، إلى الاتفاقات السابقة ومدى التزام حفتر بها. وقال معيتيق: “عندما اتفقنا مع خليفة حفتر حول استئناف تصدير النفط، كان ملتزما باتفاقه معنا، إلى جانب وجود عامل بناء الثقة وحققنا ما اتفقنا عليه”.

وقال معيتيق: “عندما نتحدث عن البحث على حلول لكثير من المناطق الليبية، يجب أن يكون لدينا شريك في كثير من هذه الملفات، واستقرار البلاد، يقتضي البحث عن كل الحلول المتاحة”.

وأضاف: “إذا كان الشخص القيادي لا يبحث عن استقرار ليبيا، والسؤال عن الشخصيات وتتبع نشاطاتهم يعدُّ جزءً من إرباك المشهد، بكل وضوح”.

هذه التصريحات، رد عليها بعض من رواد منصة تويتر المناوئين للجيش الوطني، حيث وصف بعضهم معيتيق بـ “المنافق” و”اللص” و”الأحمق” وغيرها من الأوصاف.