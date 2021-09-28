برلمانية: تراجع تيار “الإخوان” في تونس والمغرب سيدفعه للمناورة في ليبيا

رأت عضو مجلس النواب، فاطمة بوسعدة، أن تراجع التيارات السياسية الممثلة لتنظيم الإخوان في تونس، أو بالمغرب عن مواقع اتخاذ القرارات هناك؛ سيؤدي إلى تراجع الدعم الإقليمي للجماعة في ليبيا، وسيُقابَل ذلك، باستماتة الإخوان والمتحالفين معهم؛ من أجل تعويض الخسارة.

وأفادت “بوسعدة”، في تصريح لجريدة “الشرق الأوسط” اللندنية، الثلاثاء، بعدم استعباد توظيف الإخوان كل أدواتهم، بدايةً من الدفع ببعض الوجوه الأقل حدةً داخل تنظيمهم لخوض الانتخابات المقبلة.

وتوقّعت عضو مجلس النواب، ظهور تحالفات انتخابية، تصبّ في مصلحة الجماعة، مقابل ذلك؛ تكون الأطراف السياسية المتنافسة بقوة الاستعداد والحماسة ذاتها، محذرةً من تعدد الخيارات أمام الإخوان.

وتابعت “بوسعدة”، في ختام تصريحاتها لـ”الشرق الأوسط”، أن التنظيم سيلجأ إلى عمليات التهدئة مع الأطراف الداخلية المختلفة، في حال توقف الدعم المقدّم إليه من أنقرة.

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