استقرار الدولار وهبوط اليورو في السوق الرسمية

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، عند 4.53 دينار، مقارنة بالأسعار التي سجلها أمس الإثنين.

وهبط سعر اليورو قرشا واحدا ليسجل 5.30 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني قرشين مسجلا 6.21 دينار، وحافظت الليرة التركية واليوان الصيني على مستوى 0.51 دينار، واليوان الصيني 0.70 دينار على الترتيب، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي اليوم.

وعن العملات العربية، فقد ارتفع سعر صرف الريال السعودي قرشا مسجلا 1.21 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على مستوى 1.23 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.61 دينار.

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