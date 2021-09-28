إيطاليا: هناك مخربين يحاولون تقويض انتخابات 24 ديسمبر

حذر وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، من أن هناك مخربين يحاولون تقويض انتخابات 24 ديسمبر المقبل، مشددا على ضرورة مساعدة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، إن الدبلوماسية الإيطالية تعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى هذه الانتخابات، قائلاً: “قبل عام ونصف، كان تصور أن يكون للبلاد حكومة وحدة وطنية مجرد حلم لكنها موجودة اليوم”.

ورأى أن مسألة إرسال عسكريين إيطاليين إلى ليبيا لم تعد مطروحة، مشيرا إلى أن ذلك كان من الممكن أن يتم عندما طلب رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج من إيطاليا إرسال قوات للدفاع عن طرابلس ضد حفتر.

وأشار إلى أن الجميع يريد الآن إخراج القوات الأجنبية التركية، والمرتزقة الأجانب المنتشرين، مؤكدًا أن ليبيا لم تعد اليوم في حاجة إلى قوات عسكرية بل إلى انتخابات 24 ديسمبر.

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