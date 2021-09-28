أبوبكر سعيد: إنفاق المليارات على الزواج والمرتبات أفضل من شراء السلاح

رأى أبو بكر سعيد، عضو مجلس النواب، أن إنفاق المليارات على الزواج والمرتبات أفضل من شراء السلاح.

وقال سعيد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إنفاق المليارات على زواج الشباب وزيادة المرتبات، أفضل من إنفاقهم على الحروب وشراء الذخيرة والسلاح”.

يشار إلى أن رئيس صندوق دعم الزواج خالد بوجناح، كان قد أكد أنه تم الشروع في تسليم “صكوك منح الزواج، ووفق المنظومة فإن عدد المسجلين إلى هذه اللحظة 3000 متزوج”.

وقال «بوجناح»، في تصريحات سابقة له: “القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي لعدد 25 ألف شاب و25 ألف شابة، ومن يحق له الاستفادة من منحة الزواج: الشاب في زواجه الأول، والشابة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة”.

وتابع “المبادرة تستهدف الليبيين فقط، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي، وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية، من هم في سن الزواج لا يتجاوزون 20 ألفا سنويا، ومن ثمّ يعدّ العدد المستهدف مناسبا”.