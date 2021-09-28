بحثت وزارة الصحة مع البنك الدولي آليات التعاون

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

بحثت اليوم الثلاثاء وزارة الصحة مع ممثلة مجموعة البنك الدولي لدى ليبيا آلية التعاون في الملف الصحي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزير علي الزناتي بحث مع ممثلة مجموعة البنك الدولي لدى ليبيا هنريت فون آلية التعاون المشترك بقطاع الصحة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدة ملفات أبرزها التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، ووضع استراتيجية الموارد البشرية بقطاع الصحة، والتمويل الصحي، ووضع استراتيجية لمكافحة فيروس كورونا وملف التطعيمات.