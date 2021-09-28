العبار يقدم استقالته ويبين السبب

العنوان-بنغازي

قدّم، وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، استقالته إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

العبار، بيّن، الثلاثاء، أن السبب وراء استقالته هو “ظروف خاصة”.

وفي، رسالته إلى الدبيبة، قال العبار، :”نظرا لظروفي الخاصة فإنني أتقدم لمعاليكم باستقالتي من الوظيفة التي كلفتموني بها كوكيل لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج”.

العبار، شكر رئيس الحكومة، بتكليفه وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.

وقال، “كان لي الشرف بالعمل خلال الأشهر الماضية بالوزارة بكل همّة ونشاط لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، والسعي لرفع معدلات الإنتاج”.

وأضاف، “كنت متعاونا مع الجميع للوصول إلى الأهداف المنشودة، ولم اتوانى أو أتخلف عن أي مهام لأداء وظيفتي على الوجه المطلوب”.

ووجّه العبار الشكر أيضًا إلى وزير النفط والغاز، محمد عون. وقال، “أتقدم بجزيل الشكر لوزير النفط والغاز، لما لمسته من تعاون وتجاوب خلال فترة عملي، متمنيا التوفيق والسداد في أداء مهامه”.