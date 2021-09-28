طقس ليبيا على موعد مع اعتدال ملحوظ في الحرارة وتكاثر السحب

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن درجات الحرارة في ستكون في معدلاتها الفصلية على غالبية مناطق البلاد، وتكون أكثر اعتدالاً، بدايةً من يوم الغد مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال.

وجاءت تفاصيل التوقّعات بحسب المناطق كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي (من رأس اجدير إلى زوارة) و يوم الخميس خاصةً على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على غالبية المناطق، وتسجّل تراجعًا من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر والخليج مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-30) مْ على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس: السماء صافيةٌإلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 36) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 34) مْ .

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