الأمم المتحدة: نحن قلقون للغاية من الخلافات بين الأطراف الليبية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، القادة الليبيين إلى وضع مصالح شعبهم في المقام الأول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال «دوجاريك»: “نحن قلقون للغاية من الخلافات التي رأيناها بين مختلف الأطراف في ليبيا ونأمل بشدة أن تعود الأمور إلى مسارها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وهي الانتخابات التي يستحقها ويتوقعها الشعب الليبي”.

وأضاف: “النصيحة التي يقدمها الأمين العام للقادة الليبيين هي أن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً وقبل كل شيء”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة اعتبرها مجلس الدولة الاستشاري “باطلة” لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، فيما قالت البعثة الأممية بليبيا، إن “حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات”.