مصدر لـ218: تشديد الإجراءات الأمنية في “معيتيقة”

كشف مصدر لـ”218″ أن مطار معيتيقة شهد، صباح اليوم، إجراءاتٍ أمنيةً أكثر تشديداً من المعمول بها في سائر الأيام، مشيراً إلى أنباء عن زيارة مرتقبة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى طرابلس.

وفي التفاصيل، ذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين الصالة الخاصة بالمطار؛ مُنِعت من التواجد داخل الصالة، دون سابق إنذار؛ ممّا أثار حالةً من الفوضى في المطار.

ولم تُعلّق أي جهة رسمية على ما شهده المطار من ارتباك أمني، كما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حول حقيقة زيارة الوفد الأمريكي إلى العاصمة.

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