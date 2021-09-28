فرنسا: ندعو الأطراف الليبية إلى إجراء الانتخابات في موعدها

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان جميع الأطراف الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر أواخر ديسمبر المقبل.

وقال “لودريان” خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن “هناك الآن طريق موثوق به لاستعادة الوحدة والسيادة في ليبيا وهذا الطريق مشروط بأن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها وينسحب المرتزقة الأجانب ويظل وقف إطلاق النار ساريا وتجرى الانتخابات كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر”.

وأشار إلى أنه يأمل “أن يتعاون مجلس الأمن الدولي وجيران ليبيا ومن لهم نفوذ على البلاد لتحقيق الهدف المشترك وهو استكمال عملية الانتقال الجارية”، مردفًا أن “هذا هو هدف المؤتمر الدولي لدعم العملية السياسية واستعادة السيادة في ليبيا والذي ستستضيفه باريس منتصف نوفمبر المقبل.

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