السفارة الأمريكية: تعاوننا العسكري مع ليبيا سيساعدها على التعافي من الصراع

اعتبرت السفارة الأمريكية عبر حسابها على فيسبوك، أن التعاون العسكري الأمريكي قد يساعد ليبيا على إزالة الذخائر التي جلبتها القوات الأجنبية إلى البلاد.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن “التعاون العسكري الأمريكي يمكن أن يساعد ليبيا على تحسين قدرتها على إزالة الذخائر غير المنفجرة، التي جلبتها جهات أجنبية إلى ليبيا، و على الاستمرار في التعافي من الصراع”.

جاء ذلك تعليقًا على تغريدة نشرها حساب «أفريكوم الأمريكية»، الذي ذكر أن ” فنيي القنابل العسكريين والمدنيون من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ممثلان من ليبيا، اجتمعوا في ولاية أيوا -الأمريكية- لتبادل الخبرات في مكافحة العبوات الناسفة”.

وتابعت التغريدة؛ “يضمن هذا الجهد سلامة فنيي التخلص من القنابل وكذلك المواطنين المعرضين لخطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب”.