شلوف يكشف كواليس وصول قائد أفريكوم إلى طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

كشف الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، كواليس وصول قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند إلى العاصمة طرابلس والتي التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن الطائرة التي استقلها قائد أفريكوم هي لوكهيد C130J تابعة لسلاح الجو الامريكي ورمزها LION430 بالعربي الاسد430

وبين شلوف أن الطائرة حوت فرقة كوماندوز خاصة مع آلياتها وغرفة سيطرة وتحكم قامت بالتأمين الكامل قبل نزول تاوسند ونورلاند وتامين اللقاء.

وأشار شلوف إلى منع “أي قوة امنية (بما فيها التركية) من مجرد حتى الاقتراب من الطائرة لأي شخص مهما كان حتى الدبيبه نفسه الذي يظهر في الصورة مع ضيفيه بعيد عن الطائرة بمئات الامتار”.

ولفت شلوف إلى أن الدبيبه “حاول قبيل زيارته إلي بنغازي التي الغاها لاحقا أن يرسل من منعهم الامريكان من الاقتراب حتى من تاوسند ونورلاند أو طائرتهم (لان الامريكيبن ربما يعتقدون انهم خطر امني) وطلب من السلطات الامنية في مطار بنينا تسليم هولاء المطرودين أمريكيا تامين المطار والزيارة”.

” style=”height: 707.997px;”>