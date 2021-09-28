قائد أفريكوم في طرابلس للقاء الدبيبة

العنوان-طرابلس

زار، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال تاونسند، اليوم الثلاثاء، العاصمة طرابلس، للقاء رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وقالت، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، ” التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال تاونسند التقى اليوم برئيس حكومة الوحدة المؤقت، عبدالحميد الدبيبة في طرابلس”.

وأضافت السفارة، أن الجانبان “ناقشا التطورات في قطاع الأمن الليبي، وكيفية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر لتكون خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل، وذلك في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي”.

وحضر اللقاء السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.