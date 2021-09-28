اليسير: التصعيد سيكون الخيار الرئيسي لإخوان ليبيا

رأى عضو المؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير، أن التصعيد سيكون الخيار الرئيسي لإخوان ليبيا، وتنظميهم الدولي، لكونها معقلهم الأخير بمنطقة شمال أفريقيا.

اليسير، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: “هناك تنظيم دولي يسعى لزعزعة استقرار دول المنطقة، بهدف إقامة دولة الخلافة وفق مفهومهم، وهو هدف استراتيجي لن يتنازل التنظيم عنه”.

وأضاف: “أعضاء التنظيم الموجودين في كل مفاصل الدولة الليبية يسعون لاستغلال الوضع الفوضوي الراهن، ويتحركون بحرية كبيرة لتنفيذ أجندته، وبالتالي أي تغيير نحو الاستقرار عبر انتخاب رئيس وبرلمان جديد، وإعادة سيادة وهيبة الدولة، وقدرتها على فرض القانون، وإنهاء الاختلاسات المالية وضبط المنافذ والحدود، يشكل تهديداً خطيراً عليهم جميعاً”.

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