وزير الصناعة يؤكد ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

أكد وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه على ضرورة توطين الصناعة في البلاد من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل في عموم ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الصناعية القابضة بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف المصانع التابعة للشركة الليبية الصناعية القابضة وإمكانية تشغيلها بالتعاون بين وزارة الصناعة والمعادن والشركة الصناعية القابضة إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.