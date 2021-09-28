الفطيسي: خطوة البرلمان بسحب الثقة حققت مكاسب لحكومة الدبيبة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي أن قرار سحب الثقة من الحكومة لم يتم بشكل قانوني، حيث لم يحصل على النصاب المطلوب.

الفطيسي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن خطوة سحب الثقة حققت مكاسب لحكومة الدبيبة، ولم تخسر شيئًا، فهي ما زالت تمارس اختصاصاتها بشكل اعتيادي، بل وتحررت من رقابة ومتابعة مجلس النواب.

وأكد أنه إذا ترشح الدبيبة للانتخابات القادمة، فسيكون أقوى المرشحين حظوظًا، وأن القرارات الأخيرة التي اتخذها، والتي تلامس المواطن وقطاعات مهمة مثل الشباب والمعلمين، زادت من شعبيته.

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