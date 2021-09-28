امتحانات الشهادة تسير بسلاسة وسط إجراءات احترازية مشددة

تستمر امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020-2021، ليومها الثالث، مع مراعاة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس” كورونا”، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم، على إنجازها في مناطق البلاد كافة، بالتدابير ذاتها، بدايةً من قياس درجة حرارة الطلبة الممتحنين، إلى وضع الكمامة الإجباري، وصولاً إلى توافر المعقمات الطبية داخل قاعات الامتحانات.

ونشرت وزارة التعليم، على حسابها بموقع “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء؛ تفاصيل سير الامتحانات، ببعض المناطق، وعدد الطلبة المتقدمين لإجرائها.

وأظهرت متابعة قسم التواصل والإعلام بمراقبة التربية والتعليم سرت، تقدم 22 ألفاً و10 طلاب لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، فيما تقلّص العدد في مراقبة التعليم ببلدية وادي البوانيس إلى 178 طالباً، وارتفع عدد الطلاب المُتقدِّمين للامتحانات، في باطن الجبل إلى 409 طلاب، أما عن مراقبة التعليم بالزنتان؛ فقد تقدم 893 طالباً، وذلك بحسب بياناتٍ رسميةٍ صادرةٍ عن وزارة التربية والتعليم.

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