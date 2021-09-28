الشاطر: أغلب الليبيين سيقاطعون بالتأكيد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” الإخواني عبد الرحمن الشاطر، أن الانتخابات الرئاسية القادمة في 24 ديسمبر، ستكون بنكهة أجنبية، معللًا ذلك بتأكيد معظم سفراء الدول العربية والأجنبية على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد.

الشاطر، وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قال: “أتصور أحيانا أنه أول ما تفتح مراكز التصويت في ليبيا يوم 12/24 لاختيار رئيس للدولة سيكون أول المصوتين وزراء خارجية بعض الدول وسفرائها لتصريحاتهم اليومية بضرورة إجرائها في الموعد المحدد”، على حد قوله.

وأوضح أن “الليبيين قد يحضر بعضهم وأكيد سيغيب أغلبهم”، مردفًا “انتخابات رئاسية بنكهة أجنبية”.

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