وزير الداخلية يبحث مع مشائخ الزنتان الأوضاع الأمنية بالمدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

‏بحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء مع عدد من مشائخ وأعيان مدينة الزنتان الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية داخل الزنتان والجهود التي تبذل من قبل مديرية الأمن والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة داخل المدينة.

وأكد وزير الداخلية على الدور الكبير للمشائخ والأعيان في دعم وزارة الداخلية من خلال التعاون مع الوزارة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المدينة خدمياً وأمنياً.