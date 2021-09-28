عون يشارك في جلسة وزارية بإيطاليا حول «استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة»

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، في الجلسة الوزارية «استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل»، والتي عقدت في إيطاليا، مع نظيره المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليدس، وكادرى سيمسون مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبى، وفق بيان لوزارة البترول المصرية اليوم.

وعُقدت الجلسة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لدول حوض البحر المتوسط (OMC) بمدينة رافيينا الإيطالية، الذي تقام دورته الحالية تحت عنوان «رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة» وتستمر أعماله في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

– عون والملا يبحثان التعاون الليبي – المصري في النفط والغاز

والمؤتمر، تقام فعالياته في مدينتي الإسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا، عاما بعد عام بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاما، فيما يناقش في دورته الحالية عددا من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتي البحر المتوسط في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.

وعلى هامش المؤتمر بحث الوزير الليبي مع نظيره المصري سبل دعم التعاون المشترك، «في ظل العلاقات المتميزة والدعم المقدم من القيادة السياسية بمصر وليبيا»، وفق البيان.

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