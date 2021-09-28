معيتيق: المشري مستحوذ بمفرده على مجلس الدولة

العنوان-طرابلس

قال، أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأسبق، إن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، استفرد لوحده بالمجلس ولا وجود لبقية الأعضاء.

أتت تصريحات معيتيق خلال مقابلة مع قناة 218.

معيتيق أجاب في المقابلة، لدى سؤاله عن مجلس الدولة وسلوكه السياسي وما إن كان هو المؤتمر الوطني سابقًا، أن “مجلس الدولة يختلف عن المؤتمر الوطني العام سابقا، وأنا أرى بأن مجلس الدولة أصبح خالد المشري”.

وتابع، “لا وجود لمجلس الدولة. المشري هو صاحب القرار في المجلس، أمّا المجلس وأعضائه الآخرين، فأنا لا أرى وجودا لهم قط”.

وواصل معيتيق، “المشري أصبح هو المتحدث والمتكلم والناطق، الذي ذهب إلى المغرب مرارا”.