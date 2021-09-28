ملف إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي على طاولة مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ستيفين تاونسند، «ملف إخراج المرتزقة وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي».

وناقش الاجتماع الذي عُقد في طرابلس، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، «تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي»، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع، ملف إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

– الدبيبة يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا التطورات الأمنية في ليبيا

كما اتفق الحضور على «مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك»، بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية، فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن التعاون العسكري الأميركي يمكن أن «يساعد ليبيا في تحسين قدرتها على إزالة الذخائر غير المنفجرة، التي جلبتها جهات أجنبية إلى ليبيا، وعلى الاستمرار في التعافي من الصراع».

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